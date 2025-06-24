Las exportaciones leridanas han retrocedido un 4,7% hasta abril

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las exportaciones leridanas retrocedieron considerablemente entre enero y abril en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ventas de productos a otros países alcanzaron los 912,4 millones de euros, lo que representa un 4,7 por ciento menos que durante los primeros cuatro meses de 2024, según la balanza comercial publicada ayer por el ministerio de Economía. Este retroceso se debe principalmente a la caída de las exportaciones en el sector de la alimentación, las bebidas y el tabaco, que cayeron un 10,3%, quedándose en los 531,4 millones de euros. Este sector representa el 58,2% de todo lo que la provincia vende al exterior. Entre enero y abril también sufrieron un retroceso las exportaciones de bienes de equipo, que recularon un 3% menos, quedándose en 101,4 millones. Con todo, la balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra en otros países, sigue siendo positiva, con un saldo de 216,3 millones de euros. Y es que durante los cuatro primeros meses en la demarcación se importaron productos por valor de 696,1 millones de euros, lo que representa un 6% más que un año atrás. Productos de alimentación, bebidas y tabaco fue, como es habitual, lo que más se compró, por valor de 313,7 millones (-2,7%), seguido de bienes de equipo, que alcanzaron los 127,8 millones (+35%). El dato mensual de las exportacionestambién es negativo y con 223,9 millones representa un 13,1% menos que en abril de 2024. El descenso se acentúa con los productos alimenticios, que caen un 21,4% con 125,1 millones. En el conjunto de Catalunya, las ventas al extranjero entre enero y abril alcanzaron los 33.178,4 millones, un 1,2% más.