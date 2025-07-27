La recaudación de Hacienda roza los 634 millones en Lleida hasta mayo

Publicado por REDACCION Creado: Actualizado:

La recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) roza los 634 millones de euros en los primeros cinco meses del año en la demarcación de Lleida, una cifra que supone un 16,8% más que en mismo periodo del año anterior, según los datos del último balance publicado por el ministerio de Hacienda. Los ingresos han estado impulsados fundamentalmente por la evolucion del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que, con un aumento del 15,2% y 286,5 millones de euros, representa un 45,2% del total. También por el incremento de la partida derivada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que en comparación con los primeros cinco meses del año se ha incrementado un 19,6%, alcanzando los 270,5 millones.

A la hora de explicar este incremento hay que tener en cuenta varios factores. El primero es la mejora del empleo. Si hay más personas trabajando, hay más contribuyentes pagando al fisco. En Lleida se contabilizaban en mayo un promedio de 213.169 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento de casi 4.000 con respecto a un año atrás. Además, hay que tener en cuenta que no se ha deflactado la tarifa del IRPF. Es decir, que no se ha reflejado la evolución de la inflación sobre la tarifa, lo que, en la práctica, supone un incremento de la presión impositiva sobre los salarios.

Con respecto al incremento del IVA, la subida de la recaudación se explica sobre todo por la eliminación de las reducciones fiscales que se aplicaban a alimentos y electricidad (finalizaron a principios de 2025), unido al efecto de la inflación y un mayor consumo.

Por su parte, el impuesto de sociedades, que se considera el mejor termómetro para saber la aportación del sector empresarial a los ingresos tributarios del Estado, representa 63,6 millones de euros, un 6,3 por ciento más que en los cinco primeros meses del 2024. Los ingresos de la Agencia Tributaria incluyen otros impuestos, como el de la Renta de No Residentes, los Especiales y el que grava el Tráfico Exterior.

Por otro lado, la AEAT exigirá en 2026 a empresas y autónomos adaptar sus sistemas de facturación a la nueva normativa de lucha contra el fraude fiscal, de manera que cada factura emitida genere un registro que no se pueda modificar ni borrar.