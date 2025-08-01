El BBVA gana 5.447 millones hasta junio, un 9,1% más

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El BBVA obtuvo en el primer semestre del año un beneficio atribuido de 5.447 millones de euros, un 9,1% más que en el mismo periodo de 2024 y un nuevo récord, gracias al dinamismo de la actividad en España y México. Por áreas de negocio, España generó un resultado atribuido de 2.144 millones de euros, que se sitúa un 21,2% por encima del alcanzado en el mismo periodo de 2024, impulsado por la evolución de todos los componentes del margen bruto. De su lado, BBVA México alcanzó un resultado atribuido de 2.578 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 6,3%.

En medio de la oferta pública de adquisición (opa) lanzada sobre el Banco Sabadell, la entidad ha mejorado sus perspectivas para 2025 y sus objetivos financieros para el periodo 2025-2028, en el que espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros y prevé disponer de 36.000 millones de capital de máxima calidad para distribuir entre sus accionistas. Para el periodo, BBVA estima que su ratio de eficiencia mejore hasta cerca del 35% y que el patrimonio neto tangible por acción más dividendos se sitúe en el 15% en tasa anual compuesta. Estos planes no tienen en cuenta el impacto de la opa, pendiente de realizarse.

En este sentido, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, defendió que la operación que ha planteado su entidad sobre Sabadell es un “buen acuerdo”, pero no garantizó que finalmente vaya a lanzar la opa y trasladó que podría estudiar la posibilidad de retirarla tras las juntas que Sabadell tiene previsto celebrar el próximo 6 de agosto. “Después de las juntas, obviamente, se puede tomar la decisión de retirar la oferta, tenemos esa posibilidad, y es una decisión que debe tomar BBVA. Eso sucederá después de las juntas, y el periodo de aceptación, si decidimos avanzar, comenzará a principios de septiembre”, afirmó.

En el caso de que la opa no cierre a su favor, Genç aseguró que su entidad “pasará página” y ejecutará su “increíble plan” hasta 2028.