Pimec cifra en más de 60 millones el impacto del apagón para las pymes leridanas

El comercio de Lleida fue uno de los grandes afectados por la falta de suministro eléctrico. - MAGDALENA ALTISENT

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El apagón eléctrico del pasado 28 de abril tuvo un impacto grave y generalizado sobre el tejido empresarial catalán. Según una encuesta elaborada por el Observatorio de la Pyme de Catalunya, la afectación económica agregada supera los 60 millones de euros entre las pequeñas y medianas empresas de Lleida.

El estudio de Pimec constata las consecuencias directas en la productividad, la facturación y las infraestructuras de miles de negocios con pérdidas de 878 millones en Catalunya.

El 69,1% de las empresas leridanas declaró haber sufrido afectaciones directas a su actividad de manera total, mientras que un 25,5% lo hizo de manera parcial. El 49% vio reducida la jornada laboral.

Según el tamaño y la actividad, las pérdidas por empresa oscilan entre los 519 y los 38.027 euros, con una media global de 1.701 euros por empresa.

El principal impacto es la pérdida de facturación, como han declarado el 75,3% de las empresas, seguido de la reducción de la producción en un 60% de los casos. Además, un 13,3% de las pymes leridanas sufrieron averías en maquinaria y equipamientos y otro 11,1%, el despilfarro de mercancías y materias primas.

El apagón también tuvo un impacto relevante en la movilidad y la organización de las empresas. Entre las pymes de Lleida que vieron condicionada su actividad por problemas de desplazamiento o interrupciones logísticas, el 54,3% tuvo que finalizar anticipadamente la jornada laboral de sus trabajadores, el 34,3% no pudo hacer entregas a los clientes y el 51,4% no recibió los abastecimientos previstos. Además, el 14,3% tuvo que suspender reuniones programadas, lo cual afectó a la gestión interna y las relaciones comerciales.

Según la encuesta del Observatorio, las empresas reclaman una mejora sustancial de los canales de información, con comunicaciones más claras, ágiles y difundidas por múltiples vías, para garantizar la llegada oportuna de los mensajes. También subrayan la necesidad de establecer protocolos de actuación definidos y mejorar la coordinación con las empresas suministradoras. Además, consideran imprescindible disponer de asistencia técnica especializada y ayudas específicas para facilitar la implantación de sistemas de resiliencia, especialmente en las empresas más pequeñas y vulnerables.

Pimec hace un conjunto de recomendaciones para preparar las empresas ante posibles apagones eléctricos. Aconseja instalar sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y generadores para garantizar el funcionamiento de los equipos críticos, así como desarrollar un plan de continuidad del negocio con protocolos claros y responsabilidades asignadas. También recomienda utilizar almacenaje en la nube o hacer copias de seguridad regulares.