La UE entrega a España 23.100 millones a cuenta

La Comisión Europea efectuó ayer el pago de más de 23.000 millones de euros a España (24.137 millones de euros brutos), tras la adopción por parte del Colegio de Comisarios de las decisiones de pago que autorizan el quinto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El desembolso, asociado a 69 hitos y objetivos de reformas e inversiones, incluye 7.100 millones de euros en transferencias (incluidos 139 millones correspondientes a un objetivo pendiente del cuarto desembolso) y 16.000 millones de euros en préstamos.

“Se trata del mayor pago realizado por la Comisión a un Estado miembro en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), lo que representa un hito clave en la implementación del Plan y un impulso directo a la economía española”, destacó el ministerio de Hacienda a través de un comunicado.

A principios del pasado mes de julio la Comisión Europea informó de que algo más de 1.100 millones de euros de este quinto pago a España quedarían “en suspenso” hasta el cumplimiento de dos hitos por parte de España, que dispone ahora de un plazo adicional para completar los objetivos pendientes.

Desde el Ejecutivo recordaron que, en concreto, quedan pendientes la modificación de la fiscalidad del diésel y la digitalización de entidades regionales y locales.

Asimismo, España afirmó que está adoptando medidas para corregir la situación derivada de la reversión de uno de los hitos vinculados a la reforma de la temporalidad en el empleo público, contando para ello con un plazo de seis meses.

Sexto desembolso

Según el Ejecutivo, España ya ha comenzado los preparativos para la sexta solicitud de pago, que requerirá “una revisión en profundidad” del Plan de Recuperación para adaptar su diseño al tramo final del Mecanismo y asegurar su ejecución hasta el cierre, previsto para el 31 de diciembre de 2026.