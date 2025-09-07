Siete de cada diez coches vendidos en Lleida es ‘eco’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Entre enero y agosto de este año se matricularon en Lleida 4.376 turismos y todoterrenos, lo que representa un repunte del 12,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Del total de vehículos vendidos, siete de cada diez eran de los considerados 'eco' o de 'emisiones cero', es decir híbridos, enchufables, 100% eléctricos o de gas, según revelan los últimos datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles (Anfac). La comercialización de este tipo de turismos ha crecido un 47,5% en los primeros ocho meses del año, mientras que la de los de combustión tradicional, es decir gasolina y diésel, ha caído un 29% y un 31,8%, respectivamente, matriculándose 934 de los primeros y apenas 287 de los segundos.

Dentro de los vehículos considerados como poco contaminantes, los reyes son los híbridos, que con 1.980 vehículos comercializados en la demarcación entre enero y agosto, copan el 62,76% de la cuota de mercado, seguido de los enchufables (17,37%), los 100% eléctricos (15,53%), que han incrementado sus ventas un 73,76%, y los propulsados a gas (4,34%). El director de comunicación de Anfac, Félix García, resaltó que el esfuerzo de las marcas “por sacar al mercado modelos de coches eléctricos cada vez más asequibles está permitiendo que cada vez puedan acceder a ellos más ciudadanos”. Con todo, añadió que ahora es necesario que los planes de ayuda para su adquisición “tengan presupuesto suficiente” y aseguró que “si las ayudas fueran directas y más fáciles de tramitar, supondría un espaldarazo más a las ventas de vehículos con enchufe”.

Durante el mes de agosto, a pesar del periodo estival y de vacaciones, las matriculaciones también tuvieron una evolución positiva en la demarcación, con un repunte del 6,2% con respecto a un año atrás y 480 vehículos comercializados. Se ha repetido la misma tónica que en lo que va de año, y los coches menos contaminantes supusieron el 73,33% de las ventas, siendo los híbridos el 56,53 por ciento de ese total.