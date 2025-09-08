Una multinacional compra la empresa de Mollerussa Altinco

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

MatHolding, el grupo industrial global especializado en soluciones para la gestión eficiente y sostenible de la agricultura y el agua, ha cerrado la adquisición del 100% de la empresa Altinco, de Mollerussa, fabricante de productos bioestimulantes y de biocontrol.

Con esta operación, MatHolding refuerza su división agro, CERESTIA, como referente en oferta integral de soluciones que acompañen a los agricultores a adaptarse a los nuevos retos del sector. Altinco, empresa agroquímica fundada en 1994, facturó el año pasado 8 millones de euros (el 60% en España y el 40% en más de 20 países) y cuenta con 35 trabajadores.

El catálogo de Altinco está formado mayoritariamente por productos de biocontrol y bioestimulantes, residuo cero, hecho que los hace aptos para la agricultura ecológica y las nuevas tendencias de sostenibilidad y calidad alimentaria.

Con la incorporación de Altinco, CERESTIA avanza en su estrategia de diversificar su portafolio, cuya oferta se basa principalmente en las sales de cobre de IQV. Altinco, que mantiene a Joan Minguella como director general, liderará dentro de CERESTIA la apuesta del grupo para crecer en productos de perfil biológico. CERESTIA es la división de los negocios agro de MatHolding, creada en el 2025 para dar respuesta a retos actuales y futuros del sector de la agricultura.