La catalana MatHolding adquiere la empresa Altinco de Mollerussa

MatHolding, grupo industrial global especializado en soluciones para la gestión eficiente y sostenible de la agricultura y el agua, ha cerrado la adquisición del 100% de la empresa Altinco, de Mollerussa, fabricante de productos bioestimulantes y de biocontrol. Con esta operación, MatHolding “refuerza su división agro, Cerestia, como referente en oferta integral de soluciones que acompañen a los agricultores a adaptarse a los nuevos retos del sector”, afirmó ayer la compañía. Altinco es una empresa agroquímica fundada en 1994 que facturó 8 millones en el año pasado. De ellos, el 60% proceden del mercado español y el 40% por ventas en más de 20 países y cuenta con un equipo de 35 personas. El catálogo de Altinco está compuesto mayoritariamente por productos de biocontrol y bioestimulantes, residuo cero, lo que les hace aptos para la agricultura ecológica y las nuevas tendencias de sostenibilidad y calidad alimentaria. Con la incorporación de Altinco, Cerestia avanza en su estrategia de diversificar su portafolio, cuya oferta actual se basa principalmente en las sales de cobre de IQV. Altinco, que mantiene a Joan Minguella como director general, liderará dentro de Cerestia la apuesta del grupo por crecer en productos de perfil biológico. “En la historia de MatHolding hemos combinado el crecimiento orgánico con operaciones estratégicas alineadas con nuestra visión a largo plazo, y la incorporación de Altinco —la primera desde la creación de Cerestia— es un salto estratégico en la apuesta por liderar la transición hacia una mayor sostenibilidad del sector agro” valora Pau Relat, presidente de MatHolding.

Cerestia es la división de los negocios agro de la multinacional catalana MatHolding, creada en 2025 para dar respuesta a los retos actuales y futuros del sector de la agricultura. En Cerestia también destaca Vegga, la plataforma digital de agricultura de precisión con sede en El Palau d’Anglesola, en alianza con Sistemes Electrònics Progrés.

MatHolding es un grupo industrial de propiedad familiar dedicado al desarrollo de soluciones y tecnología para la gestión eficiente y sostenible de la agricultura y el agua.