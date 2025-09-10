El Congreso tumbará hoy la reducción de la jornada con el veto de PP, Junts y Vox

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Congreso debate y vota hoy las enmiendas a la totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, formaciones que suman una mayoría suficiente para tumbar la norma. El ministerio de Trabajo confiaba en llegar a un acuerdo con los de Carles Puigdemont para que retiraran su veto, pero Junts afirmó que seguirá adelante con su intención de devolver el texto al Gobierno porque, pese a estar a favor de reducir la jornada, no comparten los términos estipulados en el proyecto ley. Así las cosas, la reducción de jornada llegará al pleno y PP, Vox y Junts impondrán su veto a su tramitación parlamentaria. El Gobierno no se plantea retirar la norma para evitar la derrota y, aunque vaya a perder, quiere que las demás formaciones se “retraten”. Ante la previsible derrota, Trabajo está preparado para presentar un segundo proyecto de ley y aplicar como alternativa inmediata el registro horario electrónico obligatorio.

Hoy está prevista una protesta de CCOO y UGT frente a la sede de la patronal Coell en Lleida para pedir que se permita continuar con la ley. Ayer, desde Barcelona, ambos sindicatos criticaron la posición de Junts, “contraria a lo que pide la mayoría de los trabajadores”.