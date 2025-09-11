La manzana Tutti, “creada” en Lleida, se producirá en 300 hectáreas en China

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las manzanas Tutti, la primera variedad del mundo creada específicamente para tolerar climas cálidos, dan un nuevo paso en su expansión internacional. VentureFruit, socio estratégico para la comercialización de las variedades del Hot Climate Partnership, ha firmado un acuerdo con la empresa Joy Wing Mau, uno de los principales productores y distribuidores de fruta de China, que prevé plantar 300 hectáreas. Morgan Rogers, director general de VentureFruit, explica que es un paso clave para alcanzar el objetivo de llegar a las 1.200 hectáreas a escala mundial en 2030. You Wenzhe, directivo de Joy Wing Mau, asegura que “seleccionar variedades adaptadas a un clima cada vez más extremo es esencial para nosotros. Desde que visitamos las parcelas de ensayo en Catalunya vimos el potencial de la Tutti y nos entusiasma llevarla a los productores y consumidores chinos”. El Hot Climate Partnership es un programa de mejora genética impulsado por Plant & Food Research (Nueva Zelanda), Fruitfutur (Catalunya) y el IRTA, para crear nuevas variedades de manzanas y peras adaptadas al calentamiento global. La Tutti es el primer éxito de este programa, fruto de más de veinte años de investigación en Lleida y de la evaluación de más de 100.000 árboles.