JARC urge aplicar las ayudas comprometidas al campo

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y su equipo directivo se reunieron ayer con el presidente de JARC, Joan Carles Massot, y representantes del colectivo joven de la entidad. Tras el encuentro, la organización agraria afirmó que ha conseguido más de cien millones de euros para la financiación de jóvenes y profesionales del campo.

El objetivo del encuentro, por parte de JARC, era exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados el 28 de febrero a raíz de la tractorada en Lleida. Recordó la línea ICF Agroliquidez, dotada con 37 millones de euros, con interés base del 3,8% y bonificación del 50% para profesionales y explotaciones agrarias prioritarias y del 75% para jóvenes. La ICF Agroclima está dotada con 75 millones, destinada a la instalación de mallas antipiedra y a la modernización de regadíos.

Agricultura prevé aprobar estas medidas en el próximo Con sell Executiu del 7 o 21 de octubre. Massot pidió que antes del 10 de octubre se concreten las ayudas para inversiones del Fondo Agrario, con un presupuesto anual de 45 millones. “Si no hay hechos antes del 10 de octubre, JARC movilizará el sector”, afirmó.

Bruselas prevé 37.200 millones para España en la futura PAC

� La Comisión Europea ha presentado los llamdos “sobres nacionales” para los Estados miembros en la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, que incluyen una asignación nacional mínima 37.235 millones de euros para España, en el marco de las medidas de apoyo a la renta de los agricultores. La española es la segunda cifra más alta de la UE después de la de Francia (50.938 millones de euros). Bruselas afirma que con las asignaciones a los países de la UE está garantizando “un mínimo de 300.000 millones de euros para apoyar a los agricultores, que abarca no solo los pagos directos por superficie, sino también otros instrumentos que garantizan el apoyo a la renta”, como las inversiones o las medidas agroambientales.