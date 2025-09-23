Grup Griñó cerró el pasado año con una facturación de 202,8 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Grup Griñó, empresa especializada en servicios medioambientales, economía circular y generación de energía renovable, cerró 2024 con una facturación récord de 202,8 millones de euros, un 8,89% más que en el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 14,2 millones, según informó la propia firma. La compañía leridana, que cuenta con más de 90 años de trayectoria, registró un Ebitda de 40,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,25% respecto a 2023. En materia de innovación, el grupo empresarial ha destinado 35,7 millones de euros a inversiones en infraestructuras en los últimos dos años, que se han focalizado en ámbitos estratégicos, como la producción de energía verde, la gestión y valorización eficiente de recursos y el desarrollo de soluciones tecnológicamente innovadoras, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia, la tecnificación y la sostenibilidad de toda su actividad.

Durante el pasado año, Griñó reforzó su contribución al desarrollo social y territorial, destinando 39 millones de euros en impuestos, cotizaciones y contribuciones a nivel local, autonómico y estatal, “una aportación que refuerza el estado del bienestar y beneficia al conjunto de la sociedad”, señala la firma. Además, contribuyó con más de 112.000 euros a impulsar proyectos de sostenibilidad, desarrollo local y programas sin ánimo de lucro, consolidando su compromiso con el progreso de las comunidades donde opera y contribuyendo con su desarrollo socioeconómico.

El presidente del grupo, Joan Griñó, destacó que 2024 “ha sido un año de consolidación y de proyección estratégica” en el que la compañía “ha reforzado su solidez financiera y reafirmado su compromiso con la economía circular y la descarbonización”. En esta línea, defendió el papel de la tecnología como motor de transformación, afirmando que la misión de la empresa es “convertir residuos en recursos, generar energía limpia y ofrecer soluciones circulares capaces de responder a los grandes retos medioambientales”.

Griñó cuenta actualmente con 52 instalaciones, una plantilla de más de 1.500 trabajadores y gestiona anualmente más de 2 millones de toneladas de residuos.