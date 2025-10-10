Lleida, potencia avícola, produce el 4% de los huevos de todo el Estado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida es una potencia avícola y en el caso concreto de la producción de huevos es la séptima demarcación del Estado en producción y número de gallinas ponedoras, según los datos públicos de la conselleria y el ministerio de Agricultura. Hoy, coincidiendo con el Día Mundial del Huevo, la Federacó Avícola Catalana (FAC) ha hecho público un informe que, entre otros puntos, explica que 8 de cada 10 catalanes prefiere el producto de proximidad.

En concreto, Lleida cuenta con poco más de dos millones de gallinas para producción comercial y de autoconsumo, casi la mitad de las 4,29 millones del conjunto de Catalunya. Las provincias líderes del Estado, que cuenta con 50,7 millones de aves ponedoras, son: Zaragoza (5,5), Toledo (5,1) y Guadalajara (5,1). Le siguen por volumen Valladolid (4 millones), València (4) y Huesca (2,2). Las comarcas leridanas cuentan así con el 4% de las aves ponedoras, según los últimos datos disponibles y referidos al año pasado. La gran mayoría de ellas criaban en jaula en la demarcación, con 1,87 millones de gallinas, mientras que las camperas y de producción ecológica se limitaban a 132.928. De las granjas de la provincia salieron 49,2 millones de docenas de huevos.

En este contexto, el estudio de la FAC revela que el 60% de catalanes consume huevos entre 2 y 3 veces por semana; el 23% come una vez por semana y un 9% lo hace a diario. Las mujeres y las personas mayores consumen con mayor frecuencia que los hombres más jóvenes. Sin embargo, los encuestados son conscientes de que el consumo de huevos es saludable y consideran que podrían tomar más. De hecho, el 30% de los encuestados opina que la cantidad ideal de consumo semanal debería ser entre 4 y 5 huevos. El 64% de los catalanes consume huevos para cenar, una opción que supera a la de comer (50%). Pero se observa una nueva tendencia: más de la mitad de los jóvenes y menores de 44 años ya han incorporado el huevo al desayuno, rompiendo con los patrones de consumo más tradicionales (lo hacen el 54% de los encuestados de esta de edad). Aunque el supermercado es el canal principal, utilizado por casi tres cuartas partes de los ciudadanos (72%), los datos muestran que los consumidores catalanes diversifican sus puntos de compra. Hay un 31% de los encuestados que también compra huevos en tienda de barrio, un canal que coexiste con la conveniencia del supermercado.