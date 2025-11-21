Las exportaciones leridanas suben un 4% en septiembre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las exportaciones leridanas avanzaron un 4,1% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado, hasta alcanzar los 317,7 millones de euros, impulsadas, como es habitual, por las ventas del sector agroalimentario, que suben un 11% y alcanzan los 231,7 millones de euros, prácticamente el 73% del total. Por el contrario, las exportaciones de los bienes de equipo, el segundo sector que acumula más ventas a otros países, se hundieron cerca de un 25%, quedándose en los 22,2 millones de euros. Por su parte, las importaciones crecieron en el noveno mes del año un 11,4%, hasta los 199,2 millones de euros, siendo productos agroalimentarios y bienes de equipo los que más se compraron en el exterior, con incrementos superiores al 20%. Pese a que las exportaciones han crecido a un menor ritmo que las importaciones la balanza comercial sigue siendo positiva, con un saldo de 118,5 millones de euros, aunque este se encuentra por debajo de los 126,4 millones alcanzados en el mismo mes de 2024. Las exportaciones a EEUU sumaron 5,44 millones de euros, casi la mitad que los 9,6 millones del año pasado, pero esto se explica por la caída del precio del aceite de oliva, uno de los productos que más se exporta al país norteamericano.

El repunte de septiembre no ha evitado que en el acumulado desde enero las exportaciones en la demarcación hayan caído un 1,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, quedándose en los 2.43,5 millones de euros. Han caido tanto las ventas del sector agroalimentario, como las de bienes de equipo, ambas en torno a un 3%. En cambio, las importaciones han crecido desde principio de año un 6,4%, hasta los 1.645,3 millones de euros. Pese a esto, al igual que sucede en septiembre, la balanza comercial sigue siendo positiva para la demarcación, con un saldo de 808,2 millones de euros a favor. Aunque esta cifra se queda más de 100 millones por debajo de la alcanzada entre enero y septiembre del pasado año, que se situaba en los 934,1 millones de euros a favor de las empresas leridanas.