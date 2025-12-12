Recomotor adquiere un nuevo desguace en Barcelona

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La empresa leridana Recomotor, dedicada a la recuperación y venta online a profesionales de piezas usadas de coches, ha adquirido un nuevo desguace en Sant Andreu de la Barca, el quinto después de los de Balaguer, Vinaròs, Zaragoza y Segovia –con el objetivo de llegar a doce–. El nuevo desguace de Barcelona cuenta con una nave de 3.000 metros cuadrados, capacidad para gestionar 3.500 vehículos al año y un equipo previsto de 20 profesionales.