Uvas, patatas y lechugas, los alimentos que más suben

Uvas blancas sin pepitas, patatas y lechugas iceberg son los tres alimentos básicos que más han subido de precio en los grandes supermercados a comienzos de diciembre, según se desprende del estudio realizado por Facua Consumidores en Acción, en el que analiza la evolución de los precios entre principios de noviembre y diciembre de 2025 en ocho cadenas en una serie de productos básicos. Así, durante el último mes, la bandeja de 500 gramos de uvas blancas sin pepitas ha experimentado de media un incremento de precio del 37,7%. Por su parte, la malla de cinco kilos de patatas se ha encarecido de media un 7,1% en las últimas semanas, mientras que las lechugas iceberg cuestan un 8,7% más que hace un mes. Además, Facua ha registrado aumentos en el precio de las zanahorias (5,7% de media), el aceite de oliva (4,7%), las cebollas (3,7%), el aceite de girasol (3,4%), el brik de leche entera (1,7%), el arroz redondo (1,2%), las manzanas golden (0,7%), las lentejas pardina (0,7%) y la harina de trigo (un 0,5%). Los champiñones laminados y los ajos son los únicos alimentos que mantienen el mismo precio, mientras que entre los que cuestan menos que en noviembre se encuentran los macarrones (-0,2%), las peras conferencia (-0,7%)o las naranjas (-33%).

En cuanto a la variación interanual de los alimentos, Facua destaca el aumento del 33,5% de media en el precio de los huevos durante el último año, que llega a alcanzar hasta una diferencia del 52% en algunos supermercados. Los ajos cuestan un 17,7% más que hace un año, los limones un 13% más, las cebollas un 13,9%, el aceite de girasol un 11,7%, las zanahorias un 10,4%, la leche entera un 6,5%, las lechugas iceberg un 4,6%, los macarrones un 4%, las manzanas golden un 3,9%, el arroz redondo un 3%, los champiñones laminados un 2,7%, las patatas un 2,3% y la harina de trigo un 2,1%.

Por su parte, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año, con un 34,7 por ciento menos de media, según la organización de consumidores.