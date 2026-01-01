La recaudación de Hacienda sube un 14% en Lleida hasta noviembre y alcanza máximos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ministerio de Hacienda ha ingresado entre enero y noviembre de 2025 un total de 1.553 millones de euros en la provincia de Lleida, lo que supone 193 millones más que en el mismo periodo del 2024 (+14,2%) y una cifra que supera todo lo recaudado por el fisco durante el pasado año (1.440 millones de euros), debido a las subidas y cambios impositivos introducidos este año, así como la mejora del empleo, según destacan los datos del informe de recaudación mensual publicado por la Agencia Tributaria.

Entre las medidas que se introdujeron a comienzos de año y que han supuesto un ingreso extra a las arcas públicas se encuentran la vuelta del 4% del IVA aplicado a los alimentos básicos (desde el 2% al que se había rebajado) como el aceite de oliva, el pan, la leche, los huevos o el queso; así como la subida al 10% del IVA a otra serie de productos (frente a la rebaja introducida del 7,5%) como los aceites de semillas y la pasta. Asimismo, el IVA de la electricidad volvió desde el 1 de enero de este año al tipo general del 21%, por encima del 10% que tuvo hasta finales de 2024 como consecuencia del alza del precio de la energía tras la guerra de Ucrania. El año 2025 también se inició con cambios en el Impuesto sobre Sociedades que han reportado más recaudación al fisco, como la reversión obligatoria de pérdidas por deterioro o las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas. Igualmente, se modificó la tasa fiscal que pagan los bancos, se elevaron algunos impuestos especiales y se introdujo un nuevo tributo a los cigarrillos eléctricos.

El grueso de lo recaudado por Hacienda en la demarcación proviene básicamente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que se ha incrementado un 15,4% hasta los 740,1 millones de euros. Este incremento se debe a dos factores. El primero que hay más gente trabajando, y esto se traduce en más ingresos para el fisco. Lleida contaba a finales de noviembre con unos 210.704 afiliados a la Seguridad Social, 5.680 más que un año atrás. El segundo, que el Gobierno todavía no ha deflactado la tarifa del IRPF, lo que se traduce en un incremento de la presión sobre los salarios.

La otra gran partida la encontramos en el IVA, que se ha incrementado un 16% en los once primeros meses del año hasta alcanza los 510,4 millones de euros. La subida se explica, principalmente, por la eliminación de la rebaja impuesta en los años anteriores a los productos básicos de la cesta de la compra por la elevada inflación. El Impuesto de Sociedades es la tercera fuentes de ingresos, aunque muy por detrás de las dos anteriores, con algo menos de 274 millones de euros hasta noviembre, lo que supone un repunte del 7,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El resto de la cesta de impuestos se complementa con otros de menor recaudación, como el Impuesto sobre la Renta de No Residente, con poco más de 6 millones, o los impuestos especiales, que pese a prácticamente duplicarse con respecto al 2024, suponen 6,2 millones. Desde 2010, lo que recauda el fisco en Lleida se ha prácticamente triplicado, pasando de 565 millones a 1.553 millones.