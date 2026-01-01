Estas son las cuotas mensuales que pagarán los autónomos este año dependiendo de sus ingresos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los trabajadores autónomos en España se enfrentarán este 2026 a cuotas mensuales a la Seguridad Social que oscilarán entre los 200 y los 590 euros, dependiendo directamente de sus rendimientos netos. Estas cantidades, que se aplicarán a quienes coticen por la base mínima, permanecerán congeladas respecto a las de 2025, una decisión gubernamental a la espera de un acuerdo definitivo con las organizaciones del sector. Este sistema de cotización por ingresos reales, implementado a principios de 2023, implica la obligatoriedad de presentar la declaración de la Renta para todos los inscritos.

La medida de mantener las cuotas sin cambios para 2026 se ha tomado mientras el Gobierno busca consensuar con las principales organizaciones de autónomos y los agentes sociales un modelo que asegure que el colectivo cotice de forma más ajustada a sus ingresos reales. Este esquema de cotización, pactado con el sector, inició su andadura a principios de 2023 y contempla un periodo de transición de nueve años, extendiéndose hasta 2032. El sistema se estructura en 15 tramos de cotización; en 2024, las cuotas mínimas se situaron entre los 225 y los 530 euros, mientras que en 2025 se establecieron desde los 200 hasta los 590 euros mensuales, cifras que se replicarán en el próximo ejercicio.

Cálculo y Ajuste de Cuotas

Para determinar la cuota correspondiente, los autónomos deben calcular sus rendimientos netos, que resultan de deducir de los ingresos todos aquellos gastos inherentes al ejercicio de su actividad y que son necesarios para la obtención de dichos ingresos. A esta cantidad se le aplica una deducción adicional por gastos genéricos del 7%, porcentaje que se reduce al 3% para los autónomos societarios. El resultado final de esta operación es la cifra que establecerá la base de cotización y, por ende, la cuota mensual a abonar.

Los trabajadores por cuenta propia tienen la flexibilidad de informar a la Seguridad Social sobre su previsión de ingresos anuales. Además, pueden ajustar su cotización hasta en seis ocasiones durante el ejercicio, lo que permite adaptar la cuota a las variaciones de ingresos o a la estacionalidad de su actividad profesional. Esta posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses ofrece una mayor adaptabilidad al sistema.

Obligación de Declarar la Renta

Una de las consecuencias directas de este nuevo sistema de cotización es la obligatoriedad de presentar la declaración de la Renta para todas aquellas personas que hayan estado dadas de alta como autónomos, incluso si su periodo de alta ha sido de un solo día. Esta medida representa un cambio significativo, ya que antes de la entrada en vigor del actual modelo, solo estaban obligados a ello los autónomos personas físicas que hubieran obtenido más de 1.000 euros de rendimientos netos en su negocio durante el año previo.

Al finalizar el ejercicio fiscal y una vez que se conocen los rendimientos netos anuales definitivos, se procede a la regularización de las cotizaciones. Esto implica que la Seguridad Social devolverá o reclamará las cuotas correspondientes en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos difiera del indicado por las previsiones realizadas a lo largo del año.

Detalle de Tramos de Cotización para 2026

De cara al próximo año 2026, que arranca el 1 de enero, las cuotas mensuales para un autónomo que cotice por la base mínima y cuyos rendimientos netos se sitúen entre menos de 670 euros al mes y los 1.700 euros, oscilarán entre los 200 y los 294 euros. Esta horquilla dependerá del tramo de ingresos en el que se ubique el trabajador y de la base de cotización asociada. Estos seis primeros tramos del nuevo sistema abarcan rendimientos netos de hasta 670 euros y desde esa cifra hasta los 1.700 euros mensuales.

Para aquellos con rendimientos netos superiores a partir de los 1.700 euros, las cuotas se moverán en un rango que va desde los 350 hasta los 590 euros, siempre que se cotice por la base mínima. Un autónomo con rendimientos netos entre 3.620 y 4.050 euros mensuales (correspondiente al tramo 13) y que cotice por la base mínima, abonará 490 euros al mes. Finalmente, en el decimoquinto y último tramo, se incluyen a todos los autónomos con rendimientos netos que superen los 6.000 euros mensuales. Su cuota para el próximo año 2026, si cotizan por la base mínima, será de 590 euros mensuales, lo que representa 60 euros más que en 2024 y 90 euros más que en 2023.

Impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

Adicionalmente a estas cuotas, a partir del 1 de enero del próximo año 2026, se producirá un incremento en la sobrecotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este mecanismo está diseñado para fortalecer el Fondo de Reserva de las pensiones. En concreto, la cotización del MEI se establecerá en el 0,9% en el próximo año 2026, lo que supone un aumento respecto al 0,8% aplicado durante este 2025, afectando tanto a autónomos como a asalariados, independientemente del importe de su salario.