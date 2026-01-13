Fainé, renovado al frente de la Fundación La Caixa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El patronato de la Fundación Bancaria ‘La Caixa’, accionista de referencia de CaixaBank, acordó ayer la renovación de Isidre Fainé como presidente por 4 años más. Fainé, de 83 años, se mantiene al frente de una entidad que ha aprobado un presupuesto de 710 millones de euros para destinar a obra social en 2026, un 8,4% más que el año anterior, según informó la fundación en un comunicado. También presidente de CriteriaCaixa, el ‘holding’ inversor que gestiona el patrimonio de la fundación y controla el 25,99% de Naturgy, el 9,99% de Telefónica, el 9,36% de ACS y el 5% de Veolia, entre otras. Tanto la fundación como Criteria anunciaron en marzo el regreso de su sede social a Barcelona, siete años después de haberla trasladado a Palma durante el procés, mientras que la de CaixaBank se mantiene en Valencia.