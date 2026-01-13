EMPRESAS
Fainé, renovado al frente de la Fundación La Caixa
El patronato de la Fundación Bancaria ‘La Caixa’, accionista de referencia de CaixaBank, acordó ayer la renovación de Isidre Fainé como presidente por 4 años más. Fainé, de 83 años, se mantiene al frente de una entidad que ha aprobado un presupuesto de 710 millones de euros para destinar a obra social en 2026, un 8,4% más que el año anterior, según informó la fundación en un comunicado. También presidente de CriteriaCaixa, el ‘holding’ inversor que gestiona el patrimonio de la fundación y controla el 25,99% de Naturgy, el 9,99% de Telefónica, el 9,36% de ACS y el 5% de Veolia, entre otras. Tanto la fundación como Criteria anunciaron en marzo el regreso de su sede social a Barcelona, siete años después de haberla trasladado a Palma durante el procés, mientras que la de CaixaBank se mantiene en Valencia.