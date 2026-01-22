La modernización de los regadíos, en la Semana Agraria de Bellpuig

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Bellpuig cerró ayer la 39 edición de su Semana Agraria con una jornada centrada en la modernización de los regadíos tradicionales, un tema de máxima actualidad en el marco del debate sobre la modernización del canal de Urgell, cuyos regantes votaron por amplia mayoría en contra del modelo actual. Víctor Altés, investigador del programa de uso eficiente del agua en la agricultura del IRTA, presentó diferentes estudios sobre la viabilidad técnica y agronómica de la modernización. Explicó que ésta mejora la eficiencia del riego, reduce el consumo de agua y las pérdidas de nitrógeno, al tiempo que optimiza la fertilización y mejora la uniformidad del riego en la parcela. Como punto negativo, señaló el incremento del consumo energético. Altés reconoció que la modernización es claramente viable para los cultivos leñosos, mientras que para los cultivos herbáceos el margen de mejora es mucho más reducido. Antoni Alentà, presidente de los regantes de Bell-lloc, presentó la experiencia de su colectividad.