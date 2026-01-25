Aran lidera la afiliación de mujeres al final de 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Val d’Aran fue la comarca leridana con mayor porcentaje de mujeres afiliadas en la Seguridad Social (48,07%) en diciembre del año pasado, según datos del Idescat. Aunque descendió algo menos de cinco décimas respecto a diciembre de 2024, Aran se mantiene como la comarca líder en Lleida en este aspecto, seguida por el Alt Urgell (47,5%), que repite el porcentaje interanual. Aran, además, es la tercera mejor a nivel catalán, por detrás del Barcelonès y el Baix Llobregat. En diciembre de 2024 se encontraba en segunda posición, por lo que se mantiene en el ‘podio’. Por su parte, les Garrigues ocupa la última posición en la provincia (42,1%), pese a ser la que más creció en total (3,07%). Cabe destacar que ninguna comarca, ni en Lleida ni en Catalunya, cuenta con más del 50 por ciento de mujeres afiliadas.

En el total de la provincia, el porcentaje de mujeres afiliadas es el 44,55 por ciento, situando a Lleida como colista en Catalunya por detrás de Barcelona (48,18%), Girona (46,2%) y Tarragona (45,97%).

Juventud en el mundo laboral

Paralelamente, la Segarra –que cuenta con la planta de BonÀrea– lidera los afiliados jóvenes en Lleida en diciembre de 2025. El 18,45 por ciento de sus afiliados tienen 30 años o menos, el mejor porcentaje en la provincia, y también tiene el menor tanto por ciento de afiliados de 55 años o más (22,33%), al contrario que la Cerdanya, que encabeza la estadística (25,72%) seguida por el Pallars Jussà (25,61%), después de que en la primera aumentaran más de un punto y en la segunda se redujeran más de tres décimas respecto a diciembre de 2024. Por su parte, el Alt Urgell es la comarca leridana con menor porcentaje de afiliados jóvenes (14,91%), por delante de los dos Pallars.

A nivel provincial, los afiliados jóvenes representan en Lleida el 17,49 por ciento del total, superando solo a Tarragona, mientras que los mayores de 55 años son el 23,41 por ciento. Ambos porcentajes han aumentado respecto a diciembre de 2024.