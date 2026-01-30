Bruselas defiende más recursos para la nueva PAC

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La directora de Agricultura en la Comisión Europea, Elisabeth Werner, detalló que la Política Agraria Comuna (PAC) contará con casi 400.000 millones de euros en el próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, una cifra superior a los 378 millones del periodo 2021-2027 –gracias a los 45.000 millones desbloqueados por la CE–. Werner negó que los cambios presupuestarios comporten una “nacionalización” de la PAC, aunque su rediseño implica la creación de planes nacionales que concentrarán las ayudas.

Protestas del sector

Mientras, el sector agrario movilizó a más de 25.000 agricultores y 15.000 tractores en España que cortaron múltiples carreteras en un “súper jueves” de protestas para rechazar el pacto con Mercosur y los recortes de la PAC.