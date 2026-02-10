El valor de la exportación de fruta de Lleida crece un 7,2% en 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El valor de las exportaciones de fruta de Lleida en 2025 –entre enero y noviembre– creció un 7,26 por ciento respecto al año anterior, pese a una caída del 7,02 por ciento del volumen, según informó Prodeca, con datos de la Agencia Tributaria. El valor de las exportaciones fue de 528,59 millones de euros, mientras que el volumen fue de 355.742,9 toneladas. Nectarinas y melocotones siguen liderando las exportaciones, tanto en valor como en volumen, aunque fueron las nectarinas las que soportaron casi todo el aumento del valor (12,1%). En cambio, las cerezas sufrieron el peor descenso tanto en valor (-38,72%) como en volumen (-53,97%). En el caso de las manzanas, la caída en ambos sentidos fue similar (cerca del 11%), mientras que los cítricos se hundieron en el volumen de exportaciones. En cuanto a productos de la huerta, el valor fue de 10,81 millones de euros (un descenso del 13,32 por ciento respecto a 2024) y el volumen de 2.344,88 toneladas (una caída del 39,74 por ciento). Teniendo en cuenta tanto fruta como huerta, el valor de las exportaciones fue de 539,41 millones de euros (un aumento del 6,75 por ciento) y su volumen fue de 358.087,79 toneladas (un descenso del 7,35 por ciento). Respecto al destino, Alemania fue el mayor importador de fruta leridana, por un valor de 195,34 millones de euros (un 8,86 por ciento más que en 2024) y 111.870,56 toneladas (un 5,48 por ciento menos). Reino Unido le sigue en valor (70,18 millones) aunque lidera el crecimiento en volumen (+16,98%).

Por otro lado, la caída del volumen de las importaciones de fruta y productos de huerta en Lleida fue similar (un 6,07 por ciento) pero el aumento del valor fue algo menor (3,51 por ciento), destacando la caída de importaciones de las nectarinas, melocotones y albaricoques.

Varios representantes del sector frutícola de Lleida participaron la semana pasada en la feria Fruit Logistica de Berlín. En ella, el presidente de Fruits de Ponent, Miquel Serra, afirmó que el productor no ha obtenido mayor rentabilidad pese al aumento del precio debido a los costes tecnológicos y de la mano de obra –que han aumentado un 30% en los últimos años–, mientras que la directora comercial de Green Farmers, Montse Baró, incidió en que las afectaciones climáticas severas provocan escasez de productos en momentos puntuales.