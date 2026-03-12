Jornada sobre los retos y oportunidades de Mercosur

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Raimat Golf Club acogió ayer un encuentro empresarial, impulsado por la tecnológica Aritmos, que reunió a profesionales del sector agroindustrial para analizar los cambios, las oportunidades y los riesgos y los riesgos Mercosur. En la reunión se concluyó que, si bien Mercosur se percibe como una amenaza para determinados sectores productivos, también puede suponer una gran oportunidad para las empresas que logren adaptarse al nuevo escenario.