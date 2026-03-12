La peste porcina salta al municipio de Barcelona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, informó ayer de un nuevo caso de peste porcina africana (PPA) localizado por primera vez en el término municipal de Barcelona, lo que obligará a extender las restricciones al acceso al medio natural en todo el Parque Natural de Collserola.

“Un nuevo positivo afecta al término municipal de Barcelona; es el mismo foco del caso detectado en Sant Just Desvern y, a partir de mañana, se hará una resolución para extender las restricciones de acceso al medio natural que afectarán a todo el parque natural de Collserola y a 18 municipios”, informó Ordeig.

El conseller detalló que el nuevo positivo es “justo al lado” del hallado previamente en Sant Just Desvern el pasado 6 de marzo, pero en este caso dentro del término municipal de Barcelona.

A raíz de la aparición de los primeros casos de peste porcina en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el pasado noviembre comenzaron las restricciones en las actividades en el medio natural en un primer radio de 6 kilómetros, que se ha ido ampliando conforme han aparecido casos fuera de la ‘zona cero’ en localidades como Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern y, ahora, Barcelona.

Ya había restricciones en el acceso al parque de Collserola por el lado norte y los laterales correspondientes a los ríos Llobregat y Besòs; con la inclusión del municipio de Barcelona en la zona de alto riesgo, ahora quedará prohibido el acceso también desde la capital, por el sur.

Ante este nuevo caso, Ordeig pidió “calma” para las personas que viven y trabajan en el entorno del parque natural de Collserola o que viven en los barrios aledaños: “La gente podrá ir a los negocios, a los equipamientos y a las paradas de transporte público”, señaló.

Por otra parte, el conseller explicó que el Govern ha destinado cerca de 40 millones de euros para hacer frente estos últimos meses a la gripe aviar, la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y la peste porcina africana (PPA).