Mercolleida toma el control de la dirección y la gestión de Edullesa

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El Consejo de Administración de Mercolleida aprobó ayer un contrato de prestación de servicios que prevé que la lonja agropecuaria se haga cargo de la dirección, la gestión administrativa, la contabilidad, el control económico y el seguimiento de la Estación Aduanera Lleidatana SA (Edullesa), así como del alquiler de sus instalaciones. Esta operación permitirá garantizar la viabilidad de esta estación aduanera leridana. Este es un paso imprescindible previo para una futura fusión entre las dos entidades mercantiles. En este sentido se está a la espera del resultado de las consultas efectuadas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre las implicaciones fiscales y aduaneras que supondrían esta fusión. Este contrato, que ya fue aprobado previamente por Edullesa, tiene una vigencia de un año prorrogable.

La estación aduanera, ubicada en el polígono industrial El Segre, es un almacén de depósito temporal que da servicio a la industria leridana, especialmente al sector agroalimentario, puesto que permite gestionar todos los trámites necesarios para las gestiones de importación y exportación de productos fuera de la Unión Europea. Está participada principalmente por la Paeria, la Diputació, la Cámara de Comercio y Afrucat.

Mercolleida presentó un informe en noviembre del año 2024 en el que alertaba de la difícil situación que atravesaba Edullesa y que ponía en riesgo su viabilidad. En aquel entonces entre las posibilidades para poder garantizar su continuidad se puso sobre la mesa la posibilidad de una fusión con Mercolleida.

Memoria de 2025

Paralelamente, el Consejo de Administración también aprobó las cuentan anuales del ejercicio de 2025, que ascendieron a 91.161,35 euros, un 19,4% más que en el ejercicio anterior. Mercolleida cerró el año con un activo de 5.179.723,37 euros. Una de las novedades del ejercicio ha sido la puesta en marcha de la primera Junta de Precios del sector de Grasas y Harinas Animales a nivel estatal, una iniciativa que consolida la centralidad de Mercolleida como agente esencial en el mundo agroalimentario y refuerza la capitalidad económica de Lleida en este sector. También destacaron el liderazgo y el papel clave de la lonja y de la junta de precios en la crisis del sector porcino provocada por la llegada de la peste porcina africana, de la cual se detectó un primer foco en noviembre en Collserola.