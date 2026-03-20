Solsona es la ciudad escogida para celebrar el 3.º Congres Català de Repoblemant en marzo del 2027

El ayuntamiento y la Torre de las Horas desde la calle Castell de Solsona

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Solsona será la sede del 3.º Congres Català de Repoblació que se celebrará en marzo del próximo año. La Diputació de Lleida lo ha escollit después de una visita a la ciudad.

El vicepresidente de la Diputació, Agustí Jiménez, quien ha visitado Solsona, ha explicado que la capital del Solsonès reúne los elementos para poder celebrar el congreso. Este acontecimiento se celebra cada dos años i cada edición es en sitios distintos, la primera estuvo en Lleida y la segunda en Sort.