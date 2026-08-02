El consumo de fruta de pepita cae un 63% y el de hueso repunta casi un 61% desde 2008

El consumo de fruta mantiene una tendencia a la baja desde el año 2008 en España, según alerta el ministerio de Agricultura en su Informe del consumo alimentario en España 2025. La única excepción en este período se registró en 2020, coincidiendo con la Covid 19. Hasta el año pasado, la contracción ha sido del 16,4% en el volumen total de compras. Pero la evolución no es igual para los diferentes tipos. “Los cítricos y la fruta de pepita (manzanas y peras) son segmentos frutícolas que representan las mayores caídas en este periodo, con disminuciones del 36,0% y 62,9% respectivamente”, afirma el ministerio que dirige Ljuis Planas.

“En contraste, otros segmentos o grupos de frutas presentan un crecimiento a lo largo del periodo. Las frutas con hueso (melocotones o nectarinas por ejemplo) son el grupo con mayor expansión desde 2008, con un aumento del 60,5%”, indica el ministerio. Dicho de otra forma, una de cal y una de arena para los productores de fruta de Lleida, con una evolución favorable en fruta de hueso y alarmante en fruta de pepita. Entretanto, las exóticas acaparan un 19,7% de volumen incrementado en este periodo. Asimismo, los frutos rojos y la agrupación de melones y sandías crecen del orden del 10,9% y 6,9% respectivamente. Así, detecta un cambio en la forma de consumir fruta en los hogares con una desplazamiento de las tradicionales hacia otras “más nuevas”, como son los frutos rojos.

El informe evalúa el consumo en 2025 con respecto al año anterior. En este caso, refleja una estabilidad en la compra de frutas de pepita en volumen (+0,8%), mientras que en valor repunta un 9,5% por la evolución de los precios en los puntos de venta. En el caso de la fruta de hueso, baja el volumen un 3,3%, mientras que el montante económico sube un 9,5%. Hay que tener en cuenta que la reducción de cosecha el verano pasado se tradujo en una subida de precios el pasado verano. Así las cosas, cada español consumió el año pasado 13,60 kilos de de fruta de pepita y 7,83 de hueso. Del total de 81,50 kilos ingeridos, los reyes fueron las frutas exóticas (18,25), los cítricos (18,25) y los melones y sandías (16,09). El panel se completa con 2,68 kilos de frutos rojos y 4,12 de otras frutas.

Edades y clase social

El consumo per cápita de fruta fresca alcanza los 81,58 kilos por persona. Los niveles más altos se registran entre los retirados y jubilados (164,94 kg), los adultos independientes (141,02 kg) y las parejas adultas sin hijos (112,06 kg). Frente a estos colectivos, los consumos más bajos corresponden a parejas jóvenes con hijos pequeños (38,38 kg) y parejas jóvenes sin hijos (48,75 kg), situándose por debajo del promedio.

Este dato pone de manifiesto los colectivos en los que es clave fomentar la compra de fruta, precisamente entre los colectivos más jóvenes. Es necesario convertirlos en consumidores de hoy y del futuro. De ahí la importancia de las campañas, por ejemplo de promoción en las escuelas y en temporadas concretas, como el verano. Los niños, explican algunos expertos, pueden convertirse en los promotores dentro de sus familias.

El estudio refleja también que los consumidores de nivel socioeconómico bajo son los que más fruta fresca consumen en el año 2025, con 118,24 kg por persona, mientras que los del nivel alto se limita a 65,14 kg.