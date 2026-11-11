El absentismo laboral afecta cada día a más de 17.000 leridanos

El absentismo laboral se situó en el 7,9% en Catalunya en el segundo trimestre del año, según el último informe hecho público ayer por The Adecco Group. Teniendo en cuenta que Lleida cuenta con 218.991 afiliados a la Seguridad Social, esta tasa representa que cada día faltan a su puestos de trabajo del orden de 17.300 leridanos por distintas razones, fundamentalmente por baja por enfermedad (incapacidad laboral). Los empresarios consideran el absentismo como uno de los grandes problemas a los que tienen que hacer frentes e insisten en la necesidad de buscar soluciones. Entre otras, remarcan en la necesidad de agilizar el sistema sanitario, reduciendo listas de espera, desde las pruebas a los tratamientos, que permitan que los trabajadores se reincorporen a sus puestos en períodos más cortos que los actuales. Los sindicatos, por su parte, destacan que las incapacidades por enfermedad son un problema de salud, replicando así a las patronales.

La tasa catalana de absentismo se sitúa ligeramente por encima de la estatal, con un 7,76%, que representa 0,14 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior y asciende 0,27 puntos en comparación al mismo trimestre de 2025. El informe destaca que se sitúa 2,26 puntos porcentuales por encima del nivel previo a la pandemia (2019). Se trata del tercer registro más alto de los treinta trimestres de la serie, superado únicamente por el segundo trimestre de 2020 (8,83%), marcado por el confinamiento, y el cuarto de 2025 (7,78%), del que le separan dos centésimas.

El 60% de la subida interanual en este trimestre procede de la incapacidad temporal, que pasa del 5,88% al 6,04%, mientras que el resto corresponde al componente parcialmente gestionable, que sube hasta el 1,72%, y representa el 22,2% del total.

Por territorios, el comportamiento del absentismo en este trimestre es de nuevo mayoritariamente al alza, ya que 13 de las 17 comunidades empeoran y dos se mantienen estables (País Vasco con un 9,5%) y Castilla-La Mancha (7,3%). La de Catalunya es la octava tasa más reducida del Estado (7,9%; +0,3 puntos porcentuales interanuales). Cuando hablamos de la tasa de absentismo por IT, la más importante, Catalunya presenta la séptima tasa más baja del conjunto, con un 6,0% (+0,2 p.p.).