Presentan al Agrobiotech de Lleida un robot autónomo que controla los hongos de los cultivos hortícolas

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Una empresa catalana ha creado un robot autónomo que permite controlar los hongos de los cultivos hortícolas con luz ultravioleta, sin tener que recurrir a la utilización de fungicidas químicos. La tecnología la ha desarrollado la firma Agikola.AI y ha sido testada por AgrifoodTEF, un proyecto europeo donde participa la Universidad de Lleida (UdL) y que ayuda empresas a evaluar y validar sus soluciones innovadoras.

El robot, que se ha presentado este jueves al Parc Agrobiotech de Lleida, se ha probado en cultivos hortícolas como el calabacín, donde ha demostrado una eficacia un 25% superior a la de los fungicidas ecológicos. También puede suponer un ahorro para los productores, en un momento en que los fitosanitarios son cada vez más caros y limitados.

El robot Wagus UVC permite sustituir el uso de fitosanitarios por luz ultravioleta. Una de las ventajas, ha explicado al gestor técnico del proyecto AgrifoodTEF a la UdL, Joan Pinyot, es que esta tecnología "disruptiva" es interesante en términos de sostenibilidad, ya que "no deja ningún tipo de residuo en el cultivo ni tampoco en el ambiente".

El robot autónomo está equipado con una lámpara de luz ultravioleta tipo C (UVC) que al pasar por encima de los cultivos lo que hace es inhibir la proliferación de las esporas que hacen que se reproduzcan los hongos. Eso no elimina completamente el hongo, pero sí que lo mantiene bajo control, ha explicado Pinyot.

En un ensayo hecho un cultivo de calabacín, realizado con la supervisión científica de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), el dispositivo registró una eficacia un 25% superior a la de los tratamientos fungicidas ecológicos y, de hecho, todos los calabacines llegaron a la madurez comercial sin presentar síntomas.

Dentro del proyecto AgrifoodTEF también se han hecho pruebas en cultivos de lechuga y de cebolla en el delta del Llobregat, al Maresme y a Lleida. En el caso de la lechuga, todas las plantas llegaron a la madurez comercial con una calidad suficiente para el mercado.

Aparte, el robot incorpora una plataforma a la nube renombre Nimbo desde donde se planifican y supervisan los tratamientos. El sistema incorpora cámaras y sensores que recogen datos de los cultivos y de las condiciones ambientales y, a partir de esta información, genera automáticamente las órdenes que tienen que llevar a cabo los robots de manera autónoma.