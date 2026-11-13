La inflación en Lleida sube cinco décimas y se sitúa en el 5,6%

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El Índice de Precios al Consumo (IPC) en la demarcación de Lleida se ha situado en el 5,6% interanual en el mes de octubre, cinco décimas más que en septiembre, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación continúa al alza en las comarcas leridanas y el dato corresponde a la tasa más alta desde febrero de 2023, que llegó al 6,7%. El IPC en la demarcación de Lleida se sitúa ocho décimas por encima de la de Catalunya (4,8%) y siete por encima de la del conjunto del Estado (4,9%). Por grupos, la vivienda y los suministros energéticos lideran el incremento de precios, seguidos del transporte.

En relación con la variación mensual de precios, en la demarcación de Lleida han aumentado nueve décimas en octubre, una subida más acusada que en el mes de septiembre, cuando el incremento fue del 0,4%. Por grupos, continúa el encarecimiento de la ropa y el calzado con un 9,3% de incremento mensual y destaca un 2,8% de aumento mensual con respecto al ámbito educativo. Con respecto a la alimentación, la cifra se sitúa en un 1,4%.

En términos interanuales, la vivienda, el agua y la electricidad, el gas y otros combustibles han registrado una subida del 12%, mientras que los alimentos un 3% y el sector del ocio y la cultura un 5,9%. Además, el transporte ha registrado un incremento del 9,6%.