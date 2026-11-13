Xavi Esteve, presidente de la Trobada al Pirineu

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Xavi Esteve Roca, socio director de Motor Tàrrega, será el nuevo presidente de la Trobada Empresarial al Pirineu. Así lo anunció ayer la organización, que también informó de que la presidenta, Montse Pujol, pasará a la vicepresidencia de la Trobada, que reúne anualmente al empresariado leridano, catalán y andorrano en La Seu d’Urgell. Esteve, hasta ahora vicepresidente de la entidad, aceptó esta nueva responsabilidad con “orgullo” y con “el compromiso de continuar el camino hecho”. “Nuestro trabajo es impulsar la Trobada para que siga siendo un espacio de reflexión y desconexión”, señaló el socio director de Motor Tàrrega, grupo que reúne a más de 400 empleados en más de 20 centros de trabajo. Por su parte, Pujol –que seguirá en la Junta Directiva de la organización– explicó que este cambio se debe a “motivos personales y profesionales”. “Lo dejo con la tranquilidad de saber que el proyecto queda en muy buenas manos”, apuntó.