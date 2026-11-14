El Govern activará hasta 90 millones en ayudas por la crisis agraria

La conselleria de Agricultura destinará hasta 90 millones de euros en ayudas modulares extraordinarias para que las explotaciones agrarias profesionales puedan hacer frente a las dificultades que atraviesan debido al incremento de los costes de producción por los conflictos internacionales y los efectos del cambio climático, priorizando aquellos sectores que se han visto más perjudicados, como el arroz, los cítricos, el maíz y la viña, así como explotaciones ganaderas afectadas por la falta de pastos. El importe de los módulos lo decidirán en los próximos días los técnicos de Agricultura. Así lo explicó ayer el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, después de que así se acordara con las organizaciones con representación en la mesa agraria durante una reunión en Lleida. Ordeig también anunció una línea de ayudas más general, que Unió de Pagesos cifró en 10 millones más, destinada a paliar los aumentos de costes de producción. Las ayudas, que irán a cargo del fondo agrario y de contingencia, se articularán mediante un decreto ley para acortar los tiempos de pagos de los mismos. “Estaremos junto al sector y movilizaremos los recursos necesarios”, afirmó Ordeig, que aseguró que estas ayudas extraordinarias irán acompañadas también de otras medidas como un refuerzo de los mecanismos de control de la cadena alimentaria o el control de la fauna cinegética.

Unió de Pagesos valoró el acuerdo asegurando que “activa ayudas para todos los profesionales”, afirmó su coordinadora nacional, Raquel Serrat. La organización también anunció que el Govern se ha comprometido a acelerar la puesta en marcha de los planes territoriales sectoriales para proteger los espacios agrarios, acelerar los proyectos de modernización del Canal d’Urgell, o elaborar una propuesta para la mejora de la fiscalidad agraria.

Por su parte, JARC criticó que estas ayudas extraordinarias se hayan planteado a través del régimen de minimis, al considerar que esta fórmula puede dejar fuera a agricultores y payeses que acumulen grandes pérdidas, pero que han llegado al límite de cobros permitidos. Así, reclamaron ayudas estructurales y también un 10% más de apoyo para jóvenes payeses.