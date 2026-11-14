Proyecto de sostenibilidad europeo para reducir la dependencia del plástico

Publicado por CARLES MOLINS Creado: Actualizado:

Empresas, centros de investigación, y representantes institucionales se reunieron ayer en el Parc Agrobiotech de Lleida para dar el pistoletazo de salida al proyecto europeo AgriBioPack, con el objetivo de impulsar envases sostenibles en el sector agroalimentario. La iniciativa, que empieza este mes y tiene una duración de tres años, busca crear corredores de bioeconomía, es decir, utilizar recursos disponibles para convertirlos en bioplásticos para envases, según expuso Miquel Àngel Cubero, directivo de Food & Agri Tech Europe. “Queremos producir alternativas a los envases actuales y que al final del proyecto las empresas lo lancen al mercado”, dijo Cubero, que insistió en la importancia de reducir la dependencia del plástico, con origen en el petróleo.

En el caso de Lleida, puso el ejemplo de los transformados a partir de la fruta que ahora no tienen valor comercial, pero que podrían utilizarse como base fermentativa para obtener bioplásticos o como cargas para ayudar a que este material tenga otro tipo de características. El proyecto se basa en cuatro cadenas de valor vinculadas a diferentes zonas en Europa. Además de la fruta (en Lleida), se tratan el pescado y marisco en Liguria (Italia), la comida para llevar en Salónica (Grecia) y los productos cárnicos y lácteos en Tipperary (Irlanda). Kevin Ryan, director de proyectos de la Irish Bioeconomy Foundation, destacó el impacto social y laboral de la iniciativa en esta zona rural, tras la pérdida de 400 puestos de trabajo en 2015 por el cierre de una mina que se ha convertido en un campus de bioeconomía. Además, apuntó que con avances de investigación los bioplásticos pueden ser más económicos.