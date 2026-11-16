Ordeig: "Lo más importante en estos momentos es la soberanía alimentaria"

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha afirmado este lunes que "lo más importante en estos momentos en Europa, España y Catalunya es la soberanía alimentaria, la capacidad de producir alimentos seguros, suficientes, saludables y sostenibles". Lo ha dicho en el marco de la Jornada Soluciones tecnológicas competitivas para la producción, celebrada en el Parc Agrobiotech de Lleida, en la que ha aprovechado para destacar la importancia de la celebración este lunes, por primera vez, del Día Mundial de la Dieta Mediterránea. Ordeig ha defendido el sector como motor de desarrollo económico y social de innovación y de desarrollo de tecnología.

Por su parte, Sergi Atares, director de Planificación Estratégica de Fertinagro Biotech, ha puesto de manifiesto los problemas de costes y precios a los que se enfrenta el agricultura, con un precio de la urea que ha pasado en apenas unos meses de 480 euros la tonelada a superar los 800 el pasado mes de abril. Ha destacado que al mismo tiempo que la cesta de la compra se ha encarecido un 30%, los costes al productor se han disparado un 70%, "una tensión enorme para el productor y que repercute, entre otros, en un problema de relevo generacional". En este contexto, ha puesto en valor la tecnología como punto clave y la necesidad de superar el cuello de botella de la transferencia tecnológica, facilitar que los resultados de la investigación llegue al agricultor.