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Los hogares españoles están reajustando la cesta de la compra después de varios años de encarecimiento de los alimentos y mientras los huevos ganan protagonismo como opción nutritiva y asequible, aumenta el consumo de aceite al bajar el precio y retroceden el pescado, las frutas y las hortalizas frescas, y la leche. Así lo recoge el análisis del sector agroalimentario de CaixaBank Research, que coincide con la celebración del Día Internacional de la Dieta Mediterránea y en la cual además se subraya el aumento de consumo de los platos preparados, que permiten ahorrar tiempo a la cocina, informa la entidad bancaria en un comunicado este lunes.

El análisis de CaixaBank Research, elaborado a partir del Panel de Consumo Alimentario del ministerio de Agricultura, indica que el consumo anual por persona se sitúa en 80,3 kilos de frutas frescas y 66,4 kilos de hortalizas y patatas. El pan llega a los 27,8 kilos, mientras que el aceite suma 10,3 litros por persona, considerando el conjunto de aceites, no únicamente el de oliva. Entre los alimentos de origen animal, el informe explica que el consumo de carne alcanza los 42,5 kilos por persona, delante de 17,8 kilos de pescado y 9,1 kilos de huevos; la leche y sus derivados suman 96,5 kilos o litros por persona, según el tipo de producto, y los platos preparados llegan a los 17,8 kilos por persona.