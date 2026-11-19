El sector del aceite de oliva se encuentra inmerso en su particular crisis y polémica debido a los precios. El último informe hecho público por el ministerio de Agricultura sitúa el precio a granel del virgen extra a 309,76 euros el kilo en la semana 45, la primera de este mes de noviembre. Esta cifra representa un hundimiento del 31% con respecto a comienzos de año. Tras esta caída se encuentra el incremento de la cosecha fundamentalmente en Andalucía porque en otras zonas productoras como Lleida o el conjunto de Catalunya la previsión de kilos es corta y sin excedentes. De hecho, la última estimación hecha pública por la conselleria de Agricultura apunta a que Lleida generará 9.785 toneladas, mientras que en la campaña anterior se alcanzaron las 11.637. El descenso se explica por las pobres cifras en las fincas de secano. Estas previsiones que no tienen en cuenta los efectos del pedrisco del sábado, que dañó entre el 30 y el 40% de las aceitunas en 775 hectáreas de diferentes municipios como Maials, Seròs o La Granadella, entre otros.

En este contexto, la Associació Catalana d’Almasserers i Envasadors d’Oli (ACAE) considera que la retirada obligatoria del mercado del 12% de la producción decretada por el ministerio “no garantizará una mejora de los precios para los agricultores y provocará importantes perjuicios económicos y comerciales para las almazaras y, de rebote, también para los payeses, especialmente para las pequeñas empresas catalanas y los agricultores que elaboran aceites de alta calidad”. De hecho, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, de acuerdo con el sector, ya ha pedido al ministerio que Catalunya quede al margen de esta medida. Considera que no está adaptada al territorio y sería un contrasentido en un contexto de reducción de cosecha catalana. Advierte que puede suponer no solo la pérdida de volumen económico, sino de clientes y distribuidores.

Pese a todo, Cooperativas Agro-alimentarias de España afirma que “comienza a dar sus frutos” la retirada temporal y almacenamiento obligatorio desde su entrada el 6 de noviembre. Apunta que, en la primera semana tras su entrada en vigor (del 9 al 15 de noviembre), los datos de PoolRed ya muestran un cambio de tendencia, con repuntes del 1,34% en el aceite virgen extra, del 2,65% en el virgen y del 1,49% en el lampante. Son datos de una semana posterior a los precios del ministerio.