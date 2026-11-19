Publicado por CARLES MOLINS Creado: Actualizado:

El IRTA ha impulsado el proyecto Yield4Cast, desarrollado en Raimat, con el objetivo de obtener predicciones de cosechas más fiables. A través de la combinación de Inteligencia Artificial, teledetección y modelos agronómicos, la investigación desarrollará nuevas metodologías para estimar la producción agrícola.

La sequía, el aumento de las temperaturas y una disponibilidad de agua cada vez más limitada han provocado que conocer con antelación la evolución de las cosechas sea una necesidad estratégica para los productores, las cooperativas y los gestores de los recursos hídricos. Sin embargo, actualmente, muchas estimaciones continúan basándose en muestreos manuales y observaciones que requieren mucho tiempo y dificultan la representación de la variabilidad existente en una misma explotación.

Yield4Cast apuesta por integrar datos obtenidos desde satélites, drones, sensores y modelos agronómicos para generar información más precisa y escalable, tanto a escala de parcela como de territorio, para así avanzarse a los efectos del cambio climático y de la escasez de agua. Las herramientas que se desarrollen permitirán estimar el estado hídrico de los cultivos, el crecimiento vegetativo y la carga productiva.

Jordi Gené, investigador del IRTA, explicó que el proyecto “conecta el conocimiento agronómico de los modelos de cultivo con los datos que aportan los satélites y los sensores en el campo”. “Esto nos permite estimar la producción en tiempo real y explorar cómo afectarán diferentes escenarios climáticos a la cosecha”, señaló.

Drones con cámaras térmicas

Los ensayos de campo se han iniciado este año en una finca de viñedos de Raimat, donde se ha desplegado una red de sensores para monitorizar el suelo, la planta y las condiciones ambientales. Asimismo, se han llevado a cabo campañas con drones equipados con cámaras térmicas y multiespectrales y con vehículos terrestres instrumentales para captar información detallada sobre el estado de la viña y la producción. Una parte del trabajo se desarrolla en el marco de la unidad mixta IRTA-Raventós Codorníu.