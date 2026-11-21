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España se mantiene como el país de la Unión Europea (UE) con mayor superficie destinada a la producción agrícola ecológica, con 2.986.824 hectáreas, el 13,4% del total del suelo cultivado en el Estado, según los datos del año 2025 publicados ayer por el ministerio de Agricultura, en los que se refleja un crecimiento del 1,4% con respecto al año anterior.

En producción vegetal, los cultivos arables destacaron en 2025, con un crecimiento del 5,16% respecto al año anterior, y del 2,9% de los pastos permanentes. Estos incrementos compensaron la reducción del 4,38% registrada en los cultivos permanentes.

Asimismo, entre los cultivos arables destacó el incremento de las plantas cosechadas en verde para alimentación animal, con un 100,4%, mientras que la superficie dedicada a legumbres y proteaginosas para grano se mantuvo prácticamente estable.

Por territorios, Andalucía mantuvo el liderazgo estatal de superficie ecológica, con cerca del 45% del total, seguida por Castilla-La Mancha, con el 17%.

Por su parte, el número de actividades ganaderas ecológicas se situó en 2025 en 11.093, un 0,6% más respecto a 2024. Sin embargo, el número de cabezas de ganado ecológico creció un 7,7%, hasta las 2.805.744.

Con datos del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Lleida cerró 2025 con 139.056 hectáreas inscritas en agricultura ecológica, el 48,4% de las de Catalunya, un 2% más respecto a 2024.

El 81,9% de su superficie ecológica son pastos, prados y forrajes (113.838 ha). Lleida destaca también en frutales, donde concentra el 72,9% de la superficie de Catalunya, y en olivar, con el 47,8%. Los cereales y leguminosas para grano bajaron un 14,6%, y los frutos secos, un 11,3%. La viña ocupa solo el 2,4% de su superficie (3.282 ha). En ganadería ecológica, Lleida tiene 492 explotaciones, entre ellas 304 de vacuno de carne, 75 de equino y 45 de ovino de carne.