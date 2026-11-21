Protesta sindical contra los expedientes de regulación de empleo. - ÀLEX RECOLONS/ACN

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La provincia de Lleida ha experimentado un importante incremento de los procedimientos de regulación de empleo durante los diez primeros meses de 2026.

La demarcación ha pasado de cuatro expedientes entre los meses de enero y octubre de 2025 a 23 en el mismo periodo de este año, lo que supone un aumento del 475%.

Además, el número de trabajadores afectados también se ha disparado, al pasar de 42 a 226, un 438,1% más.

Esta evolución contrasta con la del conjunto de Catalunya, donde los expedientes han crecido en el mismo periodo de tiempo un 7,5%, hasta los 458, pero los empleados afectados han disminuido un 8,1%, de 15.568 a 14.300, según los datos del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat.

El incremento en Lleida se explica principalmente por el aumento de las suspensiones de contrato, que han pasado de afectar a cuatro trabajadores en 2025 a 113 este año.

Esta modalidad representa ahora la mitad de los empleados incluidos en procedimientos de regulación de empleo en la provincia.

También han aumentado las extinciones de contratos, que han pasado de 38 a 85 trabajadores, un 123,7% más. Además, se han incorporado 28 trabajadores afectados por reducciones de jornada, una modalidad que no registraba ningún caso en el periodo comparable del año pasado.

Esta evolución contrasta también con la del conjunto catalán, donde las suspensiones han caído un 30% y las extinciones un 18,1%, mientras que las reducciones de jornada han aumentado un 212,2%.

Por otra parte, los procedimientos por fuerza mayor han adquirido protagonismo en Lleida, con nueve expedientes que han afectado a 37 trabajadores, frente a ninguno registrado entre enero y octubre de 2025.

Estos procedimientos representan el 39,1% de los expedientes de la provincia, aunque concentran el 16,4% de los trabajadores afectados.

Los otros 14 expedientes corresponden a causas distintas de la fuerza mayor y han afectado a 189 empleados.

Con este aumento, Lleida ha pasado de representar el 0,94% de los expedientes de regulación de empleo de Catalunya en 2025 al 5% en 2026.

En cuanto a los trabajadores afectados, su peso sobre el total catalán ha aumentado del 0,27% al 1,58%.