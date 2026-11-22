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La grave crisis provocada por el estallido de la PPA, con el hundimiento de precios y la pérdida de mercados exteriores, se ha traducido en un descenso de la cabaña. Los últimos datos oficiales disponibles corresponden al mes de mayo, cuando en las explotaciones de Lleida había 1,7 millones de animales de engorde de más 50 kilos, una cifra que supone un descenso de más del 19% con respecto a noviembre pasado, cuando estalló la crisis sanitaria. Se trata de una caída de 408.260 animales. En el global de las explotaciones, la caída reflejada es de un 8,31%, hasta albergar 4,43 millones de animales.

El sector está dominado por el sistema de la integración, donde el ganadero es el dueño de la granja y se encarga de cuidar de los animales, que son propiedad de la empresa integradora y que le paga una cantidad por cabeza reflejada en un contrato. En concreto, el 81% del engorde se explota en este sistema en Catalunya, tasa que se sitúa en el 60% en el caso de explotaciones de reproductoras y que apenas alcanza el 9% en ciclos cerrados, que abarcan todas las fases de la producción, desde el parto de cerdas y el nacimiento de lechones y la lactancia hasta la transición y el engorde o cebo.

Estos datos de la elevada penetración de este sistema en Lleida ponen de manifiesto la importancia que tiene cómo afrontan las integradoras esta crisis. Las organizaciones agrarias, tanto Unió de Pagesos como JARC y Asaja, explican que estas empresas están “aguantando” de momento el precio que pagan por animal a los integrados, clave para que las economías de las explotaciones estén pudiendo afrontar la situación. Las integradoras están tirando de sus recursos para poder mantener la estructura.