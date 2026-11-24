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La Comisión Europea ha abierto una investigación contra Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) por abuso de posición en contra de las reglas europeas de competencia, con el objetivo de obstaculizar el comercio transfronterizo de sus refrescos, por ejemplo con incentivos a clientes minoristas para limitar sus exportaciones a España. El Ejecutivo comunitario sospecha que la compañía habría ofrecido descuentos a supermercados y otros comercios minoristas a cambio de que no vendieran refrescos con gas y bebidas isotónicas a otros países de la UE. También la acusa de utilizar envases con diferentes formatos según el mercado para poner trabas a la comercialización entre países y ofrecer incentivos a los establecimientos para limitar las importaciones de refrescos a España. Asimismo, Bruselas sospecha que la embotelladora habría impedido que grandes clientes mayoristas negociaran los precios y las compras de refrescos con gas y bebidas isotónicas para diversos países a la vez, obligándolos a cerrar acuerdos por separado.

En caso de demostrarse, las prácticas investigadas podrían constituir una vulneración de las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de posición dominante mediante la fragmentación del mercado único. Si la investigación confirma un abuso de posición dominante, CCEP podría hacer frente a una multa de hasta el 10% de su facturación anual. Para fijar su importe, Bruselas tendría en cuenta la gravedad y el tiempo de la infracción. CCEP, con sede en Reino Unido, distribuye bebidas de Coca-Cola y otras marcas en ocho países europeos: Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia. Es el principal proveedor de refrescos con gas en estos mercados.

“Estamos plenamente comprometidos en cumplir todas las leyes y regulaciones en todos los mercados donde operamos”, apuntó la empresa, que ofreció su plena colaboración.