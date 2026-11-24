Publicado por CARLES MOLINS Creado: Actualizado:

El valor de las exportaciones leridanas de fruta de hueso ha caído más de un 6% entre enero y septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, pese a que el volumen exportado ha aumentado alrededor del 8%, según datos del ministerio de Economía. En los primeros nueve meses del año, Lleida ha vendido fruta de hueso al exterior por 369,13 millones de euros, lo que supone una reducción del 6,33%. Sin embargo, el volumen ha pasado de 231.239 toneladas a 250.145, un 8,17% más que el año pasado.

El director general de Afrucat, Manel Simon, explicó que la campaña de este año se ha caracterizado por un “equilibrio” continuo entre la oferta y la demanda, que no ha dejado mucha acumulación de stock, a diferencia de la pasada, donde faltó fruta desde el principio frente a una demanda muy activa. “Ha habido demasiado equilibrio. Los compradores han podido ejercer mucha presión sobre el precio desde el inicio”, señaló Simon, que apuntó que el análisis es general y el resultado puede ser diferente dependiendo del calibre y de las variedades más tempranas y las tardías.

Asimismo, remarcó que ninguno de los principales productores europeos de fruta de hueso ha sufrido una “calamidad climática” desde el veto ruso de 2014 por las sanciones tras la invasión de Crimea –que supuso el cierre del principal mercado extracomunitario de España y sigue siendo la mayor crisis reciente del sector–. “Hemos tenido costes más elevados, intentamos defender nuestra posición pero no ha sido fácil”, añadió Simon.

Todas las grandes bazas exportadoras de Lleida han sufrido esta descompensación. El valor de las exportaciones de nectarina, a la cabeza en ventas, ha bajado un 5,9% pese a que el volumen ha crecido un 6,6%, mientras que en los paraguayos ha sido del 4,8% (caída del valor) y del 13,5% (aumento del volumen) respectivamente. Destaca el caso del melocotón, que ha padecido un descenso del valor del 11,6% a pesar de que el volumen se ha incrementado un 4,04%.

Pera y manzana, estables

Por su parte, las exportaciones leridanas de pera y manzana han seguido una evolución regular. La primera ha sufrido caídas tanto de valor (-8,4%) como de volumen (-6,9%), mientras que la segunda ha conseguido aumentar sus ventas al exterior.