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La Fira de Mollerussa ha sobrepasado el 14,3 millones de euros, una cantidad que supone un nuevo récord en el volumen de negocio en el conjunto de los tres certámenes feriales dedicados en venta de vehículos. La Fira de Sant Josep está donde se ha vendido más, seguido por Autotrac con récord de volumen de negocio y Autotardor.

Las tres ferias anuales dedicadas en venta de coches de Mollerussa ha resultado con 525 automóvil vendidos. La Fira de Sant Josep se dedica a comercializar vehículos nuevos, llegando este año a los 274 coches vendidos. El Autotrac y Autotardor venden coches de ocasión y las cifras comerciales de este año son 143 y 108 vehículos respectivamente. En total han superado por casi 1,5 millones de euros el récord histórico alcanzado el año pasado, suponiendo un incremento del 11%.

El último certamen de este año

Fira de Mollerussa ha dado este martes cifras de venta de la última feria Autotardor, que ha superado su propio recuerdo con 108 vehículos vendidos y un volumen de negocio de 2.444.000 euros, cifra que supone un 25% más que el año pasado. De los 108 vehículos vendidos, un 38% corresponden a coches híbridos o eléctricos.

El automóvil más caro vendido al Autotardor ha sido un Mercedes GLC por 64.900 euros, y el más económico un Renault Megane por 1.850 euros. La media de precio de los coches vendidos se ha situado en los 22.636 euros. Por procedencia de compradores, un 11% es de Mollerussa, un 17% del Pla d'Urgell, un 14% de Lleida ciudad, un 48% del resto de municipios de la demarcación, un 4% de la demarcación de Barcelona, un 4% de la de Tarragona y un 2% de fuera de Catalunya.