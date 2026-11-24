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El consejo de administración de la multinacional tecnológica Nvidia anunció ayer que Jensen Huang ha sido restituido como presidente y consejero delegado, así como miembro de la junta directiva, “con efecto inmediato”. Tras confirmarse la vuelta del ejecutivo, las acciones de Nvidia se anotaban una subida de hasta el 36 por ciento tras la apertura de Wall Street.

En un comunicado difundido poco antes de la apertura del mercado estadounidense, la compañía confirmó que su consejo de administración votó por unanimidad la restitución de Huang “tras una serie de conversaciones y reuniones con él”, tras las que la junta quedó satisfecha con la franqueza y la capacidad del ejecutivo de origen taiwanés.

Asimismo, apuntó que, en el proceso de tomar esta decisión, el consejo recibió información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense y, basándose en dicha información, “confía en que la restitución de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”.

De su lado, el presidente de EEUU, Donald Trump, una de las principales voces que habían defendido el retorno del empresario a la dirección de Nvidia, afirmó que el consejo de Nvidia “ha tomado la decisión correcta y apropiada”, añadiendo que el país necesita el liderazgo de Jensen Huang en Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad “no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”.

El anuncio de la restitución en el cargo de Huang llega después de que el pasado 12 de noviembre el carismático ejecutivo dimitiera como consejero delegado de la empresa que ayudó a fundar en 1993 tras salir a la luz varias infidelidades, incluyendo una relación con una presunta espía china.