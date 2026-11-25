Publicado por Javier Martínez Creado: Actualizado:

El posible inicio del proceso legislativo europeo que llevará al fin del uso de jaulas en las granjas de gallinas ponedoras en un plazo máximo de 12 años desde su aprobación final han llevado ya al sector a pedir más tiempo y ayudas adicionales para poder llevarlo a cabo. Según avanzaron varios medios, la aprobación inicial se produciría previsiblemente el 9 de diciembre. Se trata de una transformación con impacto económico en España de unos 2.300 millones de euros, según un estudio que hizo la Universidad CEU Cardenal Herrera en 2024.

En Catalunya, el sector ha optado por comenzar ya esa progresión de forma voluntaria, de tal forma que actualmente sobre un 50% del censo de ponedoras vive en sistemas alternativos a la jaula.

Sin embargo, desde la Federació Avícola Catalana (FAC) señalan que las reformas de las granjas se topan con demasiada burocracia para llevar a cabo los cambios, que se agrava con el cada vez más escaso relevo generacional. Según el presidente de la FAC, Joan Anton Rafecas, el problema estriba en el tamaño de las propias granjas, generalmente familiares, las cuales deberán decidir si reducen el número de animales, si adaptan sus instalaciones con salida al aire libre o ampliarlas, con lo que se toparían con la burocracia administrativa. Según él, es un problema que no tienen otras comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León.