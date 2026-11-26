Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura ha aprobado una nueva orden que permitirá activar ayudas de forma más ágil para las explotaciones agrarias afectadas por fenómenos climáticos extremos, como heladas, danas o episodios de calor. La principal novedad es que ya no será necesario aprobar unas bases específicas para cada episodio. El departamento podrá publicar directamente convocatorias adaptadas a cada situación. El director general de Desarrollo Rural, Ramon Armengol, explicó ayer en Tàrrega que “la medida responde a un escenario de cambio climático, con fenómenos meteorológicos cada vez más imprevisibles, y permitirá evitar una tramitación que hasta ahora era muy pesada, además de agilizar los procedimientos internos e identificar antes a los afectados”. Según Armengol, “esta orden aportará rapidez y concreción”.

Como referencia, se establece una pérdida superior al 30% de la producción media para acreditar los daños. Las ayudas podrán cubrir tanto las pérdidas productivas como las inversiones necesarias para recuperar las explotaciones.

En otro orden de cosas, la Escola Agrària de Tàrrega acogió ayer la tercera jornada Joves Relleus, en la que cuarenta jóvenes payeses de toda Catalunya que se han incorporado recientemente a la actividad agraria plantearon mejoras en diferentes ámbitos y sectores como la burocracia, la financiación, el acceso a la tierra y la comercialización. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig —que tomó nota de las propuestas-, destacó que “el 2026 hemos registrado la mejor cifra de incorporaciones de los últimos siete años” y afirmó que esta jornada “busca poder adaptar las políticas públicas a la realidad del sector”. Las solicitudes de ayuda a personas jóvenes para incorporarse al sector agrario han crecido un 18%, con un total de 340 solicitudes recibidas. Este aumento representa un punto de inflexión y marca un cambio de tendencia desde 2017, según explicó.

“La Catifa Vermella debe llegar a cada joven que decida construir su futuro en el campo. No hay soberanía alimentaria sin jóvenes que produzcan alimentos y cuiden el territorio”, concluyó el conseller Ordeig.