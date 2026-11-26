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Cuatro candidaturas de la provincia de Lleida fueron reconocidas en la 25ª edición del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2026, celebrada el martes en Barcelona. Estos galardones, organizados por el departamento de Agricultura, distinguen empresas y personas emprendedoras que incorporan innovaciones para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario y forestal, con el objetivo de consolidar un tejido agroalimentario más arraigado al territorio.

La empresa agraria Ribero SAT 1503, de Gerb, fue el proyecto finalista de la modalidad de agroindustria, por el desarrollo de un modelo integrado de producción, transformación y comercialización de alimentos para animales de compañía. Por su parte, Emma Teixidó, de Teimo Fruit SL (Seròs), se llevó el galardón finalista de la modalidad de joven emprendedor innovador por el valor añadido de la marca Sabor de Seròs.

Mientras, Corporació Alimentària Guissona SA y la cooperativa L’Olivera SCCL obtuvieron los accésits del PITA 2026, en las modalidades de agroindustria e innovación social. Fueron reconocidos el proyecto de reutilización RetornA y la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad.