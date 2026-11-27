El cambio climático acelera la maduración de las aceitunas. - ACN

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El cambio climático ha adelantado una media de 11 días la maduración de las aceitunas en Catalunya durante los últimos 13 años.

El incremento global de las temperaturas acelera este proceso a un ritmo de 8,2 días por década, según recoge el Boletín Anual de Indicadores Climáticos con observaciones fenológicas del período 2013-2025. Los datos los hizo públicos ayer el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) coincidiendo con el Día Mundial del Olivo.

El técnico del equipo de cambio climático del Meteocat y coordinador de la Red Fenológica de Cataluña (Fenocat), Xavier De Yzaguirre, señala directamente al calentamiento global como la causa de esta alteración en los ritmos de la naturaleza, explicando que la subida de los termómetros tiene efectos directos sobre el ciclo de la vegetación.

De acuerdo con los registros de la Fenocat, las primeras aceitunas que comienzan a adquirir tonalidad morada aparecen, de media, el 5 de octubre.

Sin embargo, en el último año analizado esta fase se registró el 27 de septiembre, ocho días antes que la media del conjunto de la serie histórica.

En cuanto a la floración plena del olivo –el momento en que aproximadamente la mitad de las inflorescencias ya se han abierto–, el impacto del cambio climático no arroja todavía una tendencia estadísticamente significativa.

Esta fase se produce habitualmente alrededor del 27 de mayo, con una variabilidad media de cinco días.

Aunque el año pasado se registró el 21 de mayo, seis días antes de la media del período 2013-2025, De Yzaguirre puntualiza que los primeros indicios de adelanto en la floración aún no son concluyentes.

La red Fenocat recopila observaciones de las diferentes fases del ciclo vital de las plantas, como la floración, la maduración de los frutos o la caída de las hojas. Este seguimiento permite evaluar cómo el cambio climático altera los calendarios biológicos de las especies vegetales en el tiempo.