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Las empresas de Lleida atrajeron el año pasado a un total de 2.044 trabajadores de otras provincias catalanas, mientras que abandonaron el tejido económico de la demarcación otros 2.551. De esta manera, las compañías leridanas “perdieron” a un total de 569 asalariados que habían llegado del resto de Catalunya, según se desprende de un informe que acaba de hacer público la Agencia Tributaria. En cambio, creció el número de incorporaciones de personal de otros territorios del Estado, según recoge el fisco. En concreto, en el último año, salieron de las plantillas de la demarcación 1.161 de estos trabajadores, pero entraron como personal 1.982. Este balance es favorable a las incorporaciones en un total de 821 asalariados.

El informe también refleja que la economía leridana registró un total de 18.724 altas de trabajadores, frente a 12.930 bajas, una parte significativa de las cuales corresponde al relevo por jubilaciones e incorporaciones de nuevos asalariados. La mayoría de las altas (16.285) corresponden a personas de nacionalidad española, mientras que los extranjeros se sitúan en 2.439. El grueso de las entradas en el mercado laboral leridano corresponden a los hombres, bien sean españoles (9.263) o nacidos en otros países (1.407). Lleida cerró el año con un total de 12.930 bajas de asalariados totales, de las que 10.374 tenían nacionalidad española y 2.556, extranjera. De nuevo los hombres fueron mayoría con 5.488 y 1.511, respectivamente. De esta manera, el balance entre entradas y salidas fue positivo con un total de 5.794.

Catalunya

La estadística de movilidad de la Agencia Tributaria refleja que Catalunya ganó a 2.626 trabajadores provenientes de otras comunidades autónomas entre 2024 y 2025 y es uno de los once territorios estatales con saldo positivo. En cambio, la Comunidad de Madrid y Andalucía perdieron a 6.859 y 8.051 empleados hacia otros territorios estatales en el mismo período, según el fisco.